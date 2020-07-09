Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında sakatlandı Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, yıldız futbolcuları Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ü sakatlığa kurban verdi. İki futbolcu da mücadelenin ilk yarısında oyundan çıktı.

Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül ilk yarıda sakatlandı. Mücadelenin 10. dakikasında kendisini yere bırakan golcü oyuncu, değişiklik istedi. Kaptanlık pazubandını Atiba'ya bırakan 34 yaşındaki santrfor, yerini Güven Yalçın'a bıraktı. Karşılaşmanın 37. dakikasında ise Gökhan Gönül, sakatlanarak oyundan çıktı. Tecrübeli futbolcunun yerine Kevin Prince Boateng girdi.