Beşiktaş'ta Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi!

Beşiktaş'ın Ermeni oyuncusu Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi. Siyah beyazlı takım, 29 yaşındaki oyuncuya 4 taksitte 2 milyon 250 bin euro ödeyecek.

21.08.2019 00:04
Beşiktaş'ta Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi!

Son bir haftadır Aras Özbiliz ile görüşmeler yapan Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi, Başkan Fikret Orman'ın onayı sonrası Ermeni oyuncu ile anlaşmaya vardı.

SADECE 6 MAÇA ÇIKTI

Anlaşmaya göre; Beşiktaş, Aras Özbiliz'e 4 eşit taksitte 2.250.000 euro ödeyecek. Beşiktaş'ta yabancı statüsünde forma giyen Aras, siyah beyazlı formayla yalnızca 6 maça çıktı.

Beşiktaş'ta Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi!
Kaynak: Hürriyet

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (4)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.