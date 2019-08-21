Beşiktaş'ta Aras Özbiliz'in sözleşmesi feshedildi!

21.08.2019 00:04

Son bir haftadır Aras Özbiliz ile görüşmeler yapan Beşiktaş A Takım Direktörü Ali Naibi, Başkan Fikret Orman'ın onayı sonrası Ermeni oyuncu ile anlaşmaya vardı.

SADECE 6 MAÇA ÇIKTI

Anlaşmaya göre; Beşiktaş, Aras Özbiliz'e 4 eşit taksitte 2.250.000 euro ödeyecek. Beşiktaş'ta yabancı statüsünde forma giyen Aras, siyah beyazlı formayla yalnızca 6 maça çıktı.