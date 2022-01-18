Beşiktaş'ta atletik performans antrenörlüğü görevine Montanana getirildi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Beşiktaş Futbol Takımı'nda atletik performans antrenörlüğü görevine İspanyol Miguel Peiro Montanana getirildi.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nda atletik performans antrenörlüğü görevine İspanyol Miguel Peiro Montanana getirildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Montanana'nın 2015-2019 yıllarında da siyah-beyazlı takımda görev aldığı hatırlatılarak, "Miguel Peiro Montanana'ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri