Beşiktaş'ta atletik performans antrenörlüğü görevine Montanana getirildi - Haberler Spor
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Beşiktaş'ta atletik performans antrenörlüğü görevine Montanana getirildi

Beşiktaş'ta atletik performans antrenörlüğü görevine Montanana getirildi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Beşiktaş Futbol Takımı'nda atletik performans antrenörlüğü görevine İspanyol Miguel Peiro Montanana getirildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nda atletik performans antrenörlüğü görevine İspanyol Miguel Peiro Montanana getirildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Montanana'nın 2015-2019 yıllarında da siyah-beyazlı takımda görev aldığı hatırlatılarak, "Miguel Peiro Montanana'ya çalışmalarında başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

Beşiktaş, Futbol, Miguel, Spor, Haber

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