Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti
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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti

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Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'a A Milli Takım kampında bulunan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün ardından bir kötü haberde Bosna-Hersekli isimden geldi. Bosna Hersek U21 takımının Karadağ'la oynadığı maçta sakatlanan Ajdin Hasic, sahayı sedyeyle terketti. 19 yaşındaki futbolcunun son durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ta kötü haberler art arda geliyor. A Milli Takım kampında koronavirüse yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'den sonra siyah-beyazlıların genç yıldızı Ajdin Hasic'te sakatlık kurbanı oldu.

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic milli maçta sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti

ACI İÇİNDE SAHAYI TERK ETTİ

Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ'a konuk oldu U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçına ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, 72'de sakatlanarak kenara geldi. Oyundan sedye ile çıkartılan Hasic'in bir hayli acı çektiği gözlendi. Beşiktaş Kulübü'nün Hasic'in sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde bilgilendirme yapması bekleniyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Boşnak hücumcu, 2 gol atmayı başardı. Genç yıldız adayının Siyah Beyazlı ekipte 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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