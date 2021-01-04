Beşiktaş, Süper Lig'de 81 hafta sonra liderliği elde etti
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Beşiktaş, Süper Lig'de 81 hafta sonra liderliği elde etti

04.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:59
Beşiktaş, Süper Lig'de 81 hafta sonra liderliği elde etti

Beşiktaş deplasmanda oynadığı Kayserispor maçını 2-0 kazandı ve haftayı lider tamamladı. Siyah beyazlılar böylece 81 hafta aradan sonra ligde liderliği koltuğuna oturmuş oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u son dakikalarda attığı gollerle mağlup eden Beşiktaş, zirveye kuruldu. Siyah beyazlılar böylece 81 hafta aradan sonra ligde liderliğe yükseldi.

Beşiktaş, en son 2018-19 sezonu 2. haftasını lider geçmişti. Daha sonra sözü geçen sezondan 32 hafta, geçen sezondan 34 hafta ve bu sezon geride kalan 15 haftada Beşiktaş lider olmamıştı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Beşiktaş aynı zamanda Sergen Yalçın göreve geldiği günden beri topladığı 63 puanla ligin zirvesinde yer alırken bu sezon attığı 31 golle en golcü takım konumunda da yer aldı.

Haber Yorumları (2)
1907: PenaltıTaş oyunu F.G.Saraylılar gibi oynamaya başladılar
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KADİRBJK: SİR SERGEN YALÇIN ULAN!
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