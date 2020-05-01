Beşiktaş, sözleşme uzatma konusunda kriz yaşadığı Dorukhan Toköz ile anlaşma sağladı

Beşiktaş'ta lige verilen arada kriz haline gelen Dorukhan Toköz konusu çözüme kavuştu. Yönetim 1.1 milyon euro yıllık ücrete genç oyuncuyla el sıkıştı.

Beşiktaş'ta uzun süredir bir numaralı gündem maddesi Dorukhan Toköz'dü. Yönetimin kendisine önerdiği parayı kabul etmeyen ve menajeri aracılığıyla gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan milli futbolcu için yönetim işi daha fazla yokuşa sürmeden noktayı koymayı başardı.

Fanatik'in haberine göre, Dorukhan'la yapılan son görüşmede 1.1 milyon Euro üzerine el sıkışıldı. Ancak resmi açıklamanın yapılması biraz daha zaman alacak. Takımda oyuncuların biriken alacaklarının yanı sıra krizden ötürü indirim istenecek olması nedeniyle sürecin sona ermesi beklenecek.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINDAYDI

Eskişehirspor'dan geldiği Beşiktaş'taki performansıyla yıldızını parlatan başarılı orta saha oyuncusu Avrupa'dan birçok takımında gündemine gelmişti. Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan genç oyuncunun sözleşmesinin de mayıs sonunda bitecek olması krizi beraberinde getirmişti.