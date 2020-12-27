Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
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Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

27.12.2020 18:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:03
Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın evinde Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamlayarak kampa girdi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın evinde Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı çalışmayla tamamlayarak kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programın yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlıların Demir Grup Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Güven Yalçın, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Atakan Üner."

(FOOTĞRAFLI)


Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ercan Doğan

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