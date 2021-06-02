Beşiktaş, Sinan Gümüş'le anlaşmaya vardı! Fenerbahçe onay verirse imzalar atılacak

Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan ve Fenerbahçe'nin yola devam etmeyi düşünmediği Sinan Gümüş'ün menajeri, Beşiktaş'la temas kurdu. Geçen sezon olduğu gibi bonservissiz transferler yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Sinan Gümüş ismine sıcak baktı. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli istememesi halinde Sinan, Beşiktaş formasını giyecek.

Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'den sonraki durağı Beşiktaş oluyor. Bu sezon Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan ve ayrılmayı düşünen Sinan'ın menajeri Ersin Akan, oyuncusu için Beşiktaş'la görüştü. Fenerbahçe için de önemli futbolcu olmayan Sinan'ın ayrılma ihtimali bir hayli fazla gözüküyor.

BELİRLEYİCİ FENERBAHÇE

Beşiktaş ve Sinan cephesi, transfer için yeşil ışık yaktı ama top Fenerbahçe'de. Sarı-Lacivertliler, oyuncusundan bonservis bedeli istemezse Sinan Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Başkanlık seçimi ve hocanın belli olmasının ardından bu transferin durumu netlik kazanacak.