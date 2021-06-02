Beşiktaş, Sinan Gümüş'le anlaşmaya vardı! Fenerbahçe onay verirse imzalar atılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Sinan Gümüş'le anlaşmaya vardı! Fenerbahçe onay verirse imzalar atılacak

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Lacivertliler'de forma şansı bulamayan ve Fenerbahçe'nin yola devam etmeyi düşünmediği Sinan Gümüş'ün menajeri, Beşiktaş'la temas kurdu. Geçen sezon olduğu gibi bonservissiz transferler yapmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Sinan Gümüş ismine sıcak baktı. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli istememesi halinde Sinan, Beşiktaş formasını giyecek.

Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'den sonraki durağı Beşiktaş oluyor. Bu sezon Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan ve ayrılmayı düşünen Sinan'ın menajeri Ersin Akan, oyuncusu için Beşiktaş'la görüştü. Fenerbahçe için de önemli futbolcu olmayan Sinan'ın ayrılma ihtimali bir hayli fazla gözüküyor.

Beşiktaş, Sinan Gümüş'le anlaşmaya vardı! Fenerbahçe onay verirse imzalar atılacak

BELİRLEYİCİ FENERBAHÇE

Beşiktaş ve Sinan cephesi, transfer için yeşil ışık yaktı ama top Fenerbahçe'de. Sarı-Lacivertliler, oyuncusundan bonservis bedeli istemezse Sinan Beşiktaş'ın yolunu tutacak. Başkanlık seçimi ve hocanın belli olmasının ardından bu transferin durumu netlik kazanacak.

Beşiktaş, Sinan Gümüş'le anlaşmaya vardı! Fenerbahçe onay verirse imzalar atılacak
N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı
N'Sakala'nın Emre Belözoğlu'nu ti'ye aldığı paylaşım Fenerbahçelileri çıldırttı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın logosu dünyada ilk 10'a girdi
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Hülya Avşar Ebru Gündeş Demet Akalın
Spor Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, Sinan Gümüş'le anlaşmaya vardı! Fenerbahçe onay verirse imzalar atılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 13:14:26. #1.16#

title