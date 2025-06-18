Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Shakhtar Donetsk-Ilves Tampere eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Maçlar 24-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Peki, muhtemel Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere eşleşmesinin galibi oldu. Peki, muhtemel Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?
SHAKHTAR VE TAMPERE MAÇININ GALİBİYLE OYNANACAK
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Shakhtar Donetsk / Ilves Tampere eşleşmesinin galibi oldu.
ARDA TURAN SÜRPRİZİ
Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, Ilves eşleşmesinden galip ayrılması durumunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Shakhtar Donetsk'in başına kısa süre önce teknik direktör olarak Arda Turan getirilmişti. Beşiktaş ilk maçı kendi evinde oynayacak.
MAÇLAR TEMMUZ AYINDA
• 24 Temmuz: Tüpraş Stadyumu
• 31 Temmuz: Stozice Stadyumu veya Tammelan Stadyumu.
BEŞİKTAŞ'IN 2025-2026 SEZONUNDA AVRUPA YOLU
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına kalabilmek önce 2. Ön Eleme, ardından 3. Ön Eleme ve son olarak Play-off turlarını geçmek zorunda.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndan, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 3. Ön Eleme Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'ndan, Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne Play-off Turu'nda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi Lig etabından devam edecek.