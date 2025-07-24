Beşiktaş Shakhtar Donetsk hangi kanalda? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk hangi kanalda? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Beşiktaş Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı yayın bilgisi!

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda? Beşiktaş Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını HT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca HT Spor resmi internet sitesi üzerinden canlı Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını izleyebilirsiniz.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk hangi kanalda? Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

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