Beşiktaş, Sevilla'lı Joris Gnagnon'u renklerine bağlamayı planlıyor
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Beşiktaş, Sevilla'lı Joris Gnagnon'u renklerine bağlamayı planlıyor

29.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:26

Savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Beşiktaş, Sevilla forması giyen Fransız stoper Joris Gnagnon'u gündemine aldı. Kiralanması düşünülen savunma oyuncusunu teknik direktör Sergen Yalçın'ın da takımında görmeyi çok istediği öğrenildi.

Beşiktaş, La Liga takımlarından Sevilla forması giyen Fransız stoper Joris Gnagnon'u kiralamak için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre; Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, 23 yaşındaki Joris Gnagnon için çaba harcayacak.

2018'de Rennes'den 13.5 milyon euro bedelle alınan Gnangnon, bu sezon La Liga'da forma giyemedi. Kral Kupası'nda ise 29 dakika şans buldu.

Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1997 doğumlu oyuncu, Rennes kariyerinde ise 110 karşılaşmada 6 gol atarken 2 asist yaptı.

Beşiktaş, Sevilla'lı Joris Gnagnon'u renklerine bağlamayı planlıyor
Haber Yorumları (2)
SONAKIL: Süper ligdeki takımlar Avrupa ile rekbet ediyor tamam. Ama baktım geçen bir maçta tamamı yabancı bir iki Türk futbolcu var. 1. LİG yine yabancı dolu. bari orda diğer kümelerde olmasın . Gençlerimize fırsat verin, Yoksa daha çok stoper sol açık golcü ararsınız,
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