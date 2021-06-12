Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı
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Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı
Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın konusundaki bilinmezlik sona erdi. Siyah-beyazlıların başarılı hocayla 1.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi. 48 yaşındaki teknik direktör ile yöneticilerin hafta içi bir araya gelerek imzaları atması bekleniyor.

Beşiktaş'a tarihi bir sezon yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımdaki geleceği belli oldu. Siyah-beyazlılar, başarılı hocayla 1.6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

YENİ KONTRATA BAŞARI BONUSLARI DA EKLENDİ

beIN SPORTS'un haberine göre siyah-beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla 1,6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.

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