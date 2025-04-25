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Beşiktaş sarı kart ceza sınırındaki futbolcular kimler?

Beşiktaş sarı kart ceza sınırındaki futbolcular kimler?
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi iki takımda da sarı alarm verildi. Fenerbahçe'de 7, Beşiktaş'ta ise 5 futbolcu derbi öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Beşiktaş sarı kart ceza sınırındaki futbolcular kimler?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi iki takım da sarı alarm verdi. Peki, Beşiktaş sarı kart ceza sınırındaki futbolcular kimler?

BEŞİKTAŞ SARI KART CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR KİMLER?
Beşiktaş'ta 5 isim sınırda

Ligde cuma günü Hatayspor ile Beşiktaş'ta ise 5 futbolcu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Fenerbahçe'de 6 isim sınırda

Ligde Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de bu maç öncesinde 7 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Fred ve Allan Saint-Maximin, Gaziantep FK maçında sarı kart görmeleri durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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