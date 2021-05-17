Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaştı

Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, sezonun bitmesiyle boşa çıktı. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Salih'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon için transfer bomblarını patlatmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Alanya'da başarılı bir sezon geçiren Salih Uçan'la anlaşmaya vardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ, KARARINDA ETKİLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre, 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağlandı. Alanyaspor'un yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Salih Uçan ile Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyordu ancak Salih'in tercihi Beşiktaş'tan yana oldu. Orta saha oyuncusunun bu tercihinde Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının etkili olduğu öğrenildi.