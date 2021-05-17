Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaştı

Haberler.com - Haberler | Spor

Alanyaspor'da bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, sezonun bitmesiyle boşa çıktı. Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Salih'le 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon için transfer bomblarını patlatmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Alanya'da başarılı bir sezon geçiren Salih Uçan'la anlaşmaya vardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ, KARARINDA ETKİLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre, 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağlandı. Alanyaspor'un yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Salih Uçan ile Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyordu ancak Salih'in tercihi Beşiktaş'tan yana oldu. Orta saha oyuncusunun bu tercihinde Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaştı
Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları, Josef transferinin perde arkasını anlattı: Menemenden sonra anlaştık
Beşiktaşlı yönetici Torunoğulları, Josef transferinin perde arkasını anlattı: Menemenden sonra anlaştık
Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü böyle anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Hande Erçel Pınar Altuğ Demet Akalın
Spor Muslera Ali Koç Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 17:03:49. #1.14#

title