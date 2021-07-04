Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transferin açıklanmasının ardından Salih Uçan, "Merhaba Beşiktaş, ben Salih Uçan. Tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim" şeklinde bir mesaj yolladı. 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş, 2+1 yıllık sözleşmesi sürecinde toplam 21 milyon lira ödeyecek.