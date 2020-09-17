Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rio Ave hangi ülkenin takımıdır? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kiminle eşleşti?
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Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rio Ave hangi ülkenin takımıdır? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kiminle eşleşti?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi kura çekimi sonucunda belli oldu.. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibikim? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi Rio Ave hangi ülkenin takımı?

Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rio Ave hangi ülkenin takımıdır? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kiminle eşleşti?
17.09.2020 22:55 | Son Güncelleme: 17.09.2020 23:04

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rio Ave hangi ülkenin takımıdır?UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kiminle eşleşti? İşte merak edilen soruların yanıtları!

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Rio Ave oldu.

LİGİ RİO AVE HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR?

Teknik direktör: Mário Silva

Arena/Stadyum: Estádio dos Arcos

Temsil ettiği yer: Vila do Conde, Portekiz

Rio Ave FC , Portekiz'in en üst düzey futbol ligi olan Primeira Liga'da yer alan bir futbol kulübüdür.

KADRO

Pawel Kieszek/Kaleci

Léo Vieira/Kaleci

Aderllan Santos/Stoper

Toni Borevkovic/Stoper

Nélson Monte/Stoper

Nando Pijnaker/Stoper

Matheus Reis/Sol Bek

Pedro Amaral/Sol Bek

Ivo Pinto/Sağ Bek

Junio/Sağ Bek

Filipe Augusto/Önlibero

Nikola Jambor/Önlibero

Tarantini/Merkez orta saha

Diego Lopes/On Numara

Chico Geraldes/On Numara

Ryotaro Meshino/On Numara

Lucas Piazón/Sol Kanat

Carlos Mané/Sağ Kanat

Gabrielzinho/Sağ Kanat

Gelson Dala/Forvet Arkası

André Pereira/Santrafor

Ronan/Santrafor

Bruno Moreira/Santrafor

Said Ahmed Said/Santrafor

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