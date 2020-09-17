Beşiktaş rakibi belli oldu mu? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rio Ave hangi ülkenin takımıdır? UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kiminle eşleşti? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi kura çekimi sonucunda belli oldu.. Peki, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibikim? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim oldu? Beşiktaş rakibi Rio Ave hangi ülkenin takımı?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Rio Ave hangi ülkenin takımıdır?UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda kiminle eşleşti? İşte merak edilen soruların yanıtları! BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ BELLİ OLDU MU? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki rakibi Rio Ave oldu. LİGİ RİO AVE HANGİ ÜLKENİN TAKIMIDIR? Teknik direktör: Mário Silva Arena/Stadyum: Estádio dos Arcos Temsil ettiği yer: Vila do Conde, Portekiz Rio Ave FC , Portekiz'in en üst düzey futbol ligi olan Primeira Liga'da yer alan bir futbol kulübüdür. KADRO Pawel Kieszek/Kaleci Léo Vieira/Kaleci Aderllan Santos/Stoper Toni Borevkovic/Stoper Nélson Monte/Stoper Nando Pijnaker/Stoper Matheus Reis/Sol Bek Pedro Amaral/Sol Bek Ivo Pinto/Sağ Bek Junio/Sağ Bek Filipe Augusto/Önlibero Nikola Jambor/Önlibero Tarantini/Merkez orta saha Diego Lopes/On Numara Chico Geraldes/On Numara Ryotaro Meshino/On Numara Lucas Piazón/Sol Kanat Carlos Mané/Sağ Kanat Gabrielzinho/Sağ Kanat Gelson Dala/Forvet Arkası André Pereira/Santrafor Ronan/Santrafor Bruno Moreira/Santrafor Said Ahmed Said/Santrafor