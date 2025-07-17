Beşiktaş Petrzalka hangi kanalda? Beşiktaş Petrzalka maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Petrzalka maçı hangi kanalda? Beşiktaş Petrzalka hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Petrzalka maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Petrzalka maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Petrzalka maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ PETRZALKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Petrzalka maçı HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Petrzalka maçını HT Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca HT Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı Beşiktaş Petrzalka maçını izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ PETRZALKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Petrzalka maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Maç HT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.