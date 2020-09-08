Beşiktaş, Nazım Sangare'yi transfer etmek için teklifini yaptı
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Beşiktaş, Nazım Sangare'yi transfer etmek için teklifini yaptı

Sağ bek arayışlarına devam eden Beşiktaş, Antalyasporlu Nazım Sangare için harekete geçti. Siyah beyazlılar, oyuncuyu kadrosuna katmak için toplam 2 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Beşiktaş, Nazım Sangare'yi transfer etmek için teklifini yaptı
08.09.2020 17:45 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:49

Beşiktaş sağ bek transferi için Fraport TAV Antalyaspor'da oynayan Nazım Sangare'ye odaklandı. Gökhan Gönül'ün ayrılığının ardından sağ bekteki boşluğu henüz dolduramayan Beşiktaş yönetimi Sangare için teklifini Antalyaspor yönetimine sundu. Siyah beyazlılar, Sangare için Akdeniz ekibine toplamda 2 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

SATIN ALMA OPSİYONU İSTENİYOR

Beşiktaş, başarılı futbolcuyu 500 bin euroya kiralayıp sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonuyla 1.5 milyon euro daha ödeyip bu transferi sonlandırmak istiyor.

OYUNCUYLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR

Yönetim, Antalyaspor dışında Sangare ile de görüşmelerini sürdürüyor. Başarılı sağ beke yıllık 600 bin euro önerildi.

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