Beşiktaş MKE Ankaragücü maçını Halis Özkahya yönetecek

Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak olan 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak olan 4 müsabakanın hakemleri belli oldu. Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçını Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü oynanacak olan 4 karşılaşmanın hakemleri belli oldu. Yarın 19.00'da oynanacak olan Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçında hakem Halis Özkahya görev yapacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İlker Takpak yapacak.

Süper Lig'in 35. haftasında yarın oynanacak 4 maçın hakemleri şu şekilde:

16.00 Gençlerbirliği - Sivasspor: Ümit Öztürk

16.00 Konyaspor - Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Halis Özkahya - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı