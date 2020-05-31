Beşiktaş, menajerlerin önerdiği Brezilyalı Carlos Eduardo'yu gündemine aldı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eduardo için siyah beyazlı yönetim harekete geçti.

Yeni sezon öncesinde takımda köklü bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, bir yandan yollarını ayıracağı isimleri belirlerken diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunuyor.

Bu doğrultuda hem kendi belirlediği hem de menajerlerin önerdiği isimler üzerinden girişimler yapan Kara Kartal'ın son olarak yeni bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 10 numarası Carlos Eduardo'yu transfer listesine eklediği bildirildi. 2015 yılında Porto'dan 2 milyon euro karşılığında Arap ekibine transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun, menajerler aracılığıyla Kartal'a önerildiği kaydedildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sambacı'nın bonservisini elinde bulundurması Beşiktaş yönetimini harekete geçirdi.

143 MAÇTA 69 GOL ATTI

Al Hilal formasıyla geride kalan 6 sezonda 143 maça çıkıp 69 gollük performans ortaya koyan Carlos Eduardo, bu sezon da 19 kez görev yaptığı takımında rakip fileleri 11 kez sarsmıştı. 10 numara bölgesine ek olarak sol açıkta da forma giyebilen tecrübeli oyuncu, özellikle bitiricilik anlamında ön plana çıkıyor.

(Kaynak: Fanatik)