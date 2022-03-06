Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girdi.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenman; istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. İstasyonlardan oluşan parkurda denge ve kondisyon çalışmasıyla devam eden antrenman 5'e 2'nin ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ve Miralem Pjanic karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi. Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosu şu şekilde: ""Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira."

Demirören Haber Ajansı - Spor