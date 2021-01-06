Beşiktaş, Mario Mandzukic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor
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Beşiktaş, Mario Mandzukic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor

06.01.2021 15:40 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:46
Beşiktaş, Mario Mandzukic'le sezon sonuna kadar sözleşme imzalamak istiyor

Beşiktaş, bonservisi elinde bulunan Mario Mandzukic ile resmi temaslara başladı. Siyah-beyazlılar, Hırvat forveti sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Sezonun 2. yarısı öncesi kadrosuna bir forvet katmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk hedef Mario Mandzukic.

Geçen sezon Al-Duhail takımında oynayan Hırvat oyuncu, bu sezon bir kulüple anlaşmadı. Serbest durumda olan 34 yaşındaki forvete 6 aylık sözleşme sunan Beşiktaş, cevap bekliyor.

DAHA ÖNCE 3.5 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

Daha önce yapılan görüşmede Beşiktaş'tan 3.5 yıllık kontrat isteyen Mandzukic, kararını kısa sürede iletecek.

Siyah-beyazlıların Hırvat oyuncuya sunduğu teklifte, bu sezon göstereceği performansa ve oynayacağı maç sayısına göre sözleşmesinin uzatılması maddesi de yer alıyor.

(NTV Spor)

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