Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman'ın iddiası gündeme damga vurdu: Oğuzhan oyuna girmek istemedi - Haberler Spor
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Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman'ın iddiası gündeme damga vurdu: Oğuzhan oyuna girmek istemedi

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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Siyah-beyazlıların iki kez geriye düşüp kazandığı maçın ardından sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Hikmet Karaman, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, "Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemedi. Futbol enteresan bir oyun. Gördüm o anı ben. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın 4-2 kazanarak Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyetine son verdiği Kayserispor maçının ardından teknik direktör Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Deneyimli hocanın Oğuzhan Özyakup için kullandığı ifadeler dikkat çekti.

Hikmet Karaman'ın açıklamaları şöyle:

"TARAFTARI BİZ OYUNA DÖNDÜRDÜK"

"Bizim üçüncü golü bulmamız lazımdı. 2-1'de bir taç oldu, taraftar terse dönmüşken, taraftarı biz oyuna döndürdük. Taraftarlarla ilişki, Beşiktaş'ı ateşledi. Kullandığımız yanlış taç, oyunu 2-2'ye getirdi. Orada oyunu kontrol etmemiz lazım. Thiam vurdu, döndü golü yedik 3-2! Hep oyuncu eksiklikleriyle mücadele ediyoruz, öne geçip rakibin dönmesi normal.

"GÜVEN YALÇIN BİR ANDA OYUNA ETKİ ETTİ"

Oğuzhan Özyakup oyuna girmek istemedi. Futbol enteresan bir oyun. Gördüm o anı ben. Güven Yalçın bir anda oyuna etki etti. 35 bin seyirci var, kolay değil."

Beşiktaş mağlubiyeti sonrası Hikmet Karaman'ın iddiası gündeme damga vurdu: Oğuzhan oyuna girmek istemedi

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