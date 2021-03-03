Beşiktaş maçında Ertaç Özbir'in hücuma çıkması İspanya basınında gündem oldu
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Beşiktaş maçında Ertaç Özbir'in hücuma çıkması İspanya basınında gündem oldu

03.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:21

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Ertaç Özbir'in, Malatyaspor atağına katılması İspanyol basınında gündem oldu.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada Atiba kaydetti.

50 METRE TOP SÜRDÜ

Karşılaşmanın son dakikalarında ilginç bir an yaşandı. 90+3. dakikada gerçekleşen Beşiktaş atağında kalesini terk eden Ertaç Özbir, Larin'den önce topa müdahale ederek siyah-beyazlıların atağını yarıda kesti. 50 metre top süren kaleci, Malatyaspor'un atağını başlatarak meşin yuvarlığı Adem Büyük ile buluşturdu. Adem'e pas verdikten sonra hemen kalesine geri dönmeyen Ertaç Özbir, bir süre pas almak için orta sahada bekledi. Atağın olgunlaşma sürecinden sonra kalesine geri döndü.

"CESUR KALECİ"

Yaşanan bu pozisyon İspanyol basınında da gündem oldu. Marca yaşanan pozisyonla ilgili, "90+3. dakikada, 1-0 gerideyken her şeyiyle hücum eden cesur kaleciler var" başlığını kullandı. AS gazetesi ise "Kalecinin çılgınlığı: 90+3. dakikada 50 metre top sürdü" ifadelerini kullandı.

NOT: Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

Beşiktaş maçında Ertaç Özbir'in hücuma çıkması İspanya basınında gündem oldu
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