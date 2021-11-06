Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı ligin uzun bir maraton olduğunu belirtirken, "Ülkenin artık bundan çıkması gerekiyor. 12. haftada ölüm kalım maçı diye bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'la karşılaşıyor. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan övgüyle bahsetti.
Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:
Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlu olsun. İyi bir oyuncuydu, iyi teknik adam olma yolunda adımlar atıyor. Camialarda bu figürler kolay yetişmiyor. Umarım camiasında uzun süreler teknik adamlık yapar.
Beşiktaş iki kupalı şampiyon ve kadro olarak da üzerine koydular. İdeale yakın kadroyla çıkacaklar. 12. hafta şampiyonluk yarışı olmaz. Ülke artık bunlardan çıkmalı. 12. haftada ölüm kalım maçı olmaz.
Taraftarın Beşiktaş üzerinde nasıl etki yaptığını bilen teknik adamım. 20 dakika çok baskılı oynayacaklar. Bunlara çalıştık. kazanmak istiyoruz. Premier Lig maçı gibi olsun istiyorum.