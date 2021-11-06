Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'la karşılaşıyor. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı, siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan övgüyle bahsetti.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"CAMİALARDA BU FİGÜRLER KOLAY YETİŞMİYOR"

Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlu olsun. İyi bir oyuncuydu, iyi teknik adam olma yolunda adımlar atıyor. Camialarda bu figürler kolay yetişmiyor. Umarım camiasında uzun süreler teknik adamlık yapar.

"12. HAFTA ŞAMPİYONLUK YARIŞI OLMAZ"

Beşiktaş iki kupalı şampiyon ve kadro olarak da üzerine koydular. İdeale yakın kadroyla çıkacaklar. 12. hafta şampiyonluk yarışı olmaz. Ülke artık bunlardan çıkmalı. 12. haftada ölüm kalım maçı olmaz.

"PREMIER LİG MAÇI GİBİ OLSUN İSTİYORUM"

Taraftarın Beşiktaş üzerinde nasıl etki yaptığını bilen teknik adamım. 20 dakika çok baskılı oynayacaklar. Bunlara çalıştık. kazanmak istiyoruz. Premier Lig maçı gibi olsun istiyorum.

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