Beşiktaş, Lyon'dan ayrılması beklenen eski oyuncusu Marcelo'yu istiyor
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Beşiktaş, Lyon'dan ayrılması beklenen eski oyuncusu Marcelo'yu istiyor

Transfer döneminde kadrosundan birçok kişiyi gönderme kararı alan Olympique Lyon'da sıradaki ismin Marcelo olduğu ve oyuncunun Beşiktaş'a dönmesinin sürpriz olmadığı yazıldı. Siyah beyazlıların oyuncuyu geri istediği bilgisi de aktarıldı.

11.09.2020 07:38 | Son Güncelleme: 11.09.2020 07:59

Transfer döneminde önemli isimlerinin ayrılışına izin veren Olympique Lyon'da vedalar birer birer gerçekleşiyor.

Sıradaki ismin stoper Marcelo olabileceği konuşuluyor. Footmercato'nun haberine göre Lyon; Tousart, Terrier, Gouiri, Marçal ve Rafael ile yollarını ayırmıştı ve son olarak Tatarusanu ile Kenny Tete'nin ardından sıradaki ismin Beşiktaş'ın eski savunmacısı Marcelo olabileceği belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın 2 sezondur Marcelo'yu geri istediği ve bu transferin imkansız olmayacağı ifade edildi.

ÜLKE DEĞİŞTİRMEYE SICAK BAKIYOR

Sözleşmesi Haziran 2021'de bitecek olan 33 yaşındaki Marcelo'nun geçen yıl taraftarlar ile yaşadığı gerginliği unutmadığını ve ailesinin de ülke değiştirmeye sıcak baktığı söyleniyor.

61 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 2 şampiyonluk gören Marcelo siyah beyazlı formayı 61 kez giymiş, 5 gol atmış ve 2017 yılının Temmuz ayında 7 milyon euroya Lyon'a gönderilmişti.

Beşiktaş, Lyon'dan ayrılması beklenen eski oyuncusu Marcelo'yu istiyor
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