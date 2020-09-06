Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor
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Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor

Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlı kulüp, Şilili savunmacıya fesih ücreti olan 700 bin euroyu 3 taksitte ödeyecek. Yaşanan ayrılığın ardından Enzo Roco, Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile transfer görüşmeleri yapmaya başladı.

06.09.2020 14:54 | Son Güncelleme: 06.09.2020 15:13

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesine Alanyaspor'dan Welinton ve Atletico Madrid'den Montero'yu katmıştı. Bu iki transfer ile birlikte stoper bölgesinde şişkinlik oluşan Kartal'ın bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyordu.

Beşiktaş, Enzo Roco ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Enzo Roco'ya fesih ücreti olan 700 Bin euro 3 taksitle ödenecek.

TEKNİK HEYET "KAL" DEMİŞTİ

A Spor'un haberine göre; Siyah beyazlılarda teknik heyet Şilili savunmacının son maç ve antrenman performansından dolayı "kal" demişti ancak Roco ayrılmak istedi ve alacaklarının bir kısmını bıraktı.

28 yaşındaki oyuncu Fatih Karagümrük'le görüşmelere başladı. Bu anlaşmanın da kısa sürede olması bekleniyor.

Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor
Haber Yorumları (2)
HARPİA EAGLE: Son maçlarda iyi futbol oynuyor gözükse de Beşiktaş defansı için çok yavaş Beşiktaş toplu halde ileride oynarken hızlı futbolcular karşısında çok çaresiz kalıyor . Gittiği iyi oldu bence .
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ANKARA: Tam gofti
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