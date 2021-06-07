Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Salih Uçan, duygusal mektupla Alanyaspor'a veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Salih Uçan, duygusal mektupla Alanyaspor'a veda etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Salih Uçan, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti. Paylaştığı veda mektubunda camiaya teşekkür etti ve "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" dedi. Beşiktaş'la prensipte anlaştığı konuşulan Salih'in, 10 milyon TL'den 3 senelik mukaveleye imza atması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı ve Sergen Yalçın'la çalışma şansı, Salih'i ikna eden faktörler oldu.

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan takımdan ayrıldı. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Salih Uçan camiaya teşekkür etti. 27 yaşındaki futbolcu 2019 yazında Empoli'den ayrılarak Alanyaspor'a imza atmıştı.

Salih Uçan'ın veda mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Birçok takımda forma giydim ve şunu net olarak söyleyebilirim ki; Alanyaspor ilçesi, yönetimi, teknik ekibi, idari personeli ve camiası olarak inanılmaz farklı ve özel bir kulüp. Burada çok güzel 2 sene geçirdim. Bana ilk günden itibaren destek oldunuz. Ben de motivasyonumu, disiplinimi ve mücadelemi en üst seviyede tutarak bu formaya hizmet etmeye çalıştım, sahada terimin son damlasına kadar savaştım. Ayrıca bana Alanyaspor formasını güvenerek teslim eden Erol Bulut ve Çağdaş Atan hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. Tüm yaşadığım anılar, başarılar ve arkadaşlıklar hep kalbimin bir köşesinde yer alacak. Formasını severek ve büyük bir gurur ile taşıdığım Alanyaspor'a veda ediyorum. Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor."

Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Salih Uçan, duygusal mektupla Alanyaspor'a veda etti

Salih Uçan'ın kısa süre içinde Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Salih Uçan, duygusal mektupla Alanyaspor'a veda etti
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Cumhurbaşkanımıza başarı sözü verdim
Diego Costa'nın menajerinden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama: Tercihi Türk kulübü olacak
Diego Costa'nın menajerinden Beşiktaş taraftarını heyecanlandıran açıklama: Tercihi Türk kulübü olacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Kenan Doğulu Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Salih Uçan, duygusal mektupla Alanyaspor'a veda etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:38:25. #1.15#

title