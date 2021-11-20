Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün 2021 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından Fikret Orman da toplantıya iştirak etti.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen toplantının başlamasından bir süre sonra salona gelen Orman'ın yanında kendi dönemindeki bazı yöneticiler de yer aldı.

Eski başkanın toplantıda, Ahmet Nur Çebi ile yönetiminin geçmişte kendi dönemiyle ilgili yaptıkları açıklamalara cevap vermesi bekleniyor.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı

Fatih Terim, Kerem potansiyeli görünce yönetime transfer talimatını verdi: Elinizi çabuk tutun

Fatih Terim, Kerem potansiyeli görünce yönetime transfer talimatını verdi: Elinizi çabuk tutun

 Bomba patlamak üzere! Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor

Bomba patlamak üzere! Kaprisiyle bıktıran Larin'in yerini Onyekuru alıyor

 Sergen Yalçın'ın bu yüzünü görmemişlerdi! Futbolcular kaçacak delik aradı

Sergen Yalçın'ın bu yüzünü görmemişlerdi! Futbolcular kaçacak delik aradı

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title