Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbolcu Necip Uysal ve Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ İSİM PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Beşiktaş-GZT Giresunspor maçının ardından medyaya yapmış olduğu açıklamalardaki "hakareti" nedeniyle Ahmet Nur Çebi'nin PFDK'ye sevk edildiği belirtildi. Giresunspor müsabakasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı oyuncu Necip Uysal'ın "kural dışı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

İRFAN CAN KAHVECİ, 44. MADDEDEN CEZA ALACAK

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin Göztepe ile yapılan karşılaşmadaki "saldırısı" sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği bildirildi. 44. maddeden sevk edilen İrfan Can Kahveci 5 ila 10 maç ceza alabilir.

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve bu akşam 22.10'da yapılacak olan Ballon d'Or ödülünü sizce kim kazanacak? #BallonDor — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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