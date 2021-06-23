Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı
Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanmasının ardından transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde olan Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı. Milli yıldızla 3 yıllık sözleşme sözleşme imzalayacak Beşiktaş, futbolcu için bonservis ödemeyecek.
Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan Kenan Karaman, yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. Siyah-beyazlılar yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
BONSERVİS ÜCRETİ ÖDENMEYECEK
Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş, A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası'nda görev alan ve önceki gün İstanbul'a dönen Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Siyah-beyazlılar, Fortuna Düsseldorf'tan ayrılan 27 yaşındaki santrfor için bonservis ücreti ödenmeyecek.