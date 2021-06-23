Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalanmasının ardından transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın da gündeminde olan Kenan Karaman'la anlaşmaya vardı. Milli yıldızla 3 yıllık sözleşme sözleşme imzalayacak Beşiktaş, futbolcu için bonservis ödemeyecek.