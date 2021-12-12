Beşiktaş - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş - Kayserispor maç sonucu!

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş'ta kötü gidiş son buldu. Kara Kartal, Vodafone Park'ta oynanan maçta, Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Beşiktaş - Kayserispor maçı kaç kaç bitti? sorusunun detayları haberimizde.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 yendi.

Karşılaşmaya etkili başlayan Kayserispor, 38. dakikada Thiam'la öne geçti. Bu dakikadan sonra rakip kalede baskını artıran siyah-beyazlılar, 45. dakikada Larin'le skora denge getirdi. İkinci yarının büyük bölümünde iki takım da sahada varlık gösteremezken son 20 dakika nefes kesti. 71. dakikada Thiam kendisinin ve takımının 2. golünü atarak Kayseri'yi öne geçirdi. Bu gole 84. ve 89. dakikada Michy Batshuayi ile 90+6. dakikada Güven Yalçın cevap verdi. Mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar puanını 24'e yükselterek 7. sıraya yerleşti.

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