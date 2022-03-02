Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, ücretsiz mi?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş - Kayserispor maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı merak ediliyor. İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurmuştu. Peki, Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, ücretsiz mi?

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. 2 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR HAKEMİ KİM?

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5'e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulanan antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlıların maç kadrosu şu şekilde: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira.

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