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Beşiktaş-Kayserispor maçında ikinci gol geldi!

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadele 2-0 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile devam ediyor.

02.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 20:21
Beşiktaş-Kayserispor maçında ikinci gol geldi!

, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı yönetiyor.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Caner, Roco, Vida, Gökhan, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou Diaby, Burak

KAYSERİSPOR: Lung, Yasir, Abdennour, Poulain, Lopes, Şamil, Hasan, Mensah, Djedje, Emre Demir, Adebayor

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