Beşiktaş, kalesini eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı'ya emanet ediyor
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Beşiktaş, kalesini eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı'ya emanet ediyor

01.10.2020 21:11 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:32

Ersin ve Utku'nun yanına bir de tecrübeli kaleci almak isteyen Beşiktaş, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Konyasporlu Serken Kırıntılı'yı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Konyaspor'da Bülent Korkmaz döneminde kadro dışı bırakılan ancak İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından affedilen Serkan Kırıntılı, Konyaspor'a veda etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Konyasspor ile bir yıl daha sözleşmesi olan ve yeşil-beyazlı kulüpten bonservisini bedelsiz almak için görüşen Serkan Kırıntılı diğer yandan da Beşiktaş ile dirsek temasını sürdürüyor.

Konyaspor ile sözleşmesini fesh ettikten sonra Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen 35 yaşındaki Serkan Kırıntılı'nın cuma gününe kadar sözleşme sorununu ortadan kaldırması bekleniyor.

Ersin ve Utku'nun yanına bir de tecrübeli kaleci almak isteyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da bu transfer için oldukça istekli.

"TECRÜBELİ BİR KALECİYE İHTİYACIMIZ VAR"

Konyaspor'da görev yaptığı dönemde Serkan Kırıntılı ile de çalışan Sergen Yalçın, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ersin ve Utku'ya inanıyoruz ancak Süper Lig'in havasını bilen, tecrübeli bir kaleciye de ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.

3 YIL FENERBAHÇE'DE OYNADI

35 yaşındaki file bekçisi, 2010-2013 yılları arasında Fenerbahçe'nin kadrosunda yer almıştı.

Beşiktaş, kalesini eski Fenerbahçeli Serkan Kırıntılı'ya emanet ediyor
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