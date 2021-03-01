Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama
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Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama

01.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:55
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci hafta maçında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Malatya'ya geldi.

İstanbul'dan saat 16.00'da kalkan özel uçakla saat 17.00'de Malatya Erhaç Havalimanı'na inen siyah-beyazlılar kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle teknik direktör Sergen Yalçın'a ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Beşiktaş formalarını oyunculara imzalattı. Meşaleler yakan taraftarlar ayrıca teknik direktör Yalçın'a çiçek de verdi.Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Beşiktaş kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti. Yeni Malatyaspor - Beşiktaş karşılaşması, yarın saat 19.00'da Malatya Stadı'nda oynanacak.

Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama
Beşiktaş kafilesine Malatya'da coşkulu karşılama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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