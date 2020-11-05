Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
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Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

05.11.2020 18:43 | Son Güncelleme: 05.11.2020 18:47
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Beşiktaş kafilesi, yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesi özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi.

Beşiktaş kafilesi, yarın oynanacak olan Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesi özel uçakla tam kadro Gaziantep'e geldi.

Gaziantep Havalimanı'nda Beşiktaşlılar Derneği taraftarların karşılanan siyah beyazlı kulüpte asbaşkan Emre Kocadağ, dernekler sorumlusu Hakan Daltaban, teknik direktör Sergen Yalçın ve heyeti ile oyuncular, konaklayacakları otele geçti. Pandemi nedeniyle taraftarlar alana alınmadı.

Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te
Beşiktaş kafilesi Gaziantep'te

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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