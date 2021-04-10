Beşiktaş kafilesi Erzurum'da
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Beşiktaş kafilesi Erzurum'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Beşiktaş kafilesi Erzurum'da

Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, Erzurum'a geldi.

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Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak Beşiktaş, Erzurum'a geldi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı müsabaka için akşam saatlerinde özel bir uçakla Erzurum'a geldi. Siyah-beyazlılar, güvenlik önlemleri altında takım otobüsüyle Palandöken Dağı'nda konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Beşiktaş'ın Erzurum kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Gökhan Töre" - ERZURUM

Beşiktaş kafilesi Erzurum'da
Beşiktaş kafilesi Erzurum'da
Beşiktaş kafilesi Erzurum'da
Beşiktaş kafilesi Erzurum'da
Beşiktaş kafilesi Erzurum'da
Beşiktaş kafilesi Erzurum'da
Beşiktaş kafilesi Erzurum'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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