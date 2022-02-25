Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi - Haberler

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Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi

Demirören Haber Ajansı, Hüsnü Ümit Avcı - Spor
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Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas'taki havalimanında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle kente 3 saat rötarlı geldi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas'taki havalimanında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle kente 3 saat rötarlı geldi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan ve saat 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak olan özel uçakla Sivas'a gelmesi beklenen Beşiktaş, Nuri Demirağ Havalimanında etkili olan yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle 3 saat rötarlı kente geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Beşiktaş'ın Sivas deplasmanı kadrosunda şu futbolcular yer aldı: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira

Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi

Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi

Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Spor

Beşiktaş, Sivas, Saat, kar, Spor, Haberler

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