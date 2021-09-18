Beşiktaş kabusu yaşıyor! Mehmet Topal ve Necip Uysal, Antalyaspor maçında sakatlandı - Haberler Spor
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Beşiktaş kabusu yaşıyor! Mehmet Topal ve Necip Uysal, Antalyaspor maçında sakatlandı

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Beşiktaş kabusu yaşıyor! Mehmet Topal ve Necip Uysal, Antalyaspor maçında sakatlandı

Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş'ta sakat listesine iki isim daha eklendi. Siyah-beyazlılarda diz sakatlığı yaşayan Necip Uysal karşılaşmaya devam edemeyerek yerini Pjanic'e bıraktı. Welinton'un yerine karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mehmet Topal ise sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Deneyimli futbolcunun yerine oyuna Rıdvan Yılmaz dahil oldu.

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Antalyaspor maçında 2 futbolcusunu daha kaybetti. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlanarak maça devam edemedi.

PJANIC VE RIDVAN YILMAZ OYUNA DAHİL OLDU

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya Rosier'in sakatlığı sebebiyle sağ bekte başlayan Necip Uysal, mücadelenin 15. dakikasında dizinden sakatlandı ve 6 dakika kendini denedikten sonra yerini Pjanic'e bıraktı. 37. dakikada ise Welinton'un sakatlığı sebebiyle maça ilk 11'de başlayan Mehmet Topal ikili mücadele sırasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Deneyimli futbolcunun yerine oyuna Rıdvan Yılmaz dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FUTBOLCULAR

  • Necip Uysal (Sakat)
  • Mehmet Topal (Sakat)
  • Domagoj Vida (Sakat)
  • Welinton Souza (Sakat)
  • Umut Meraş (Sakat)
  • Alex Teixeira (Sakat)
  • Kevin N'Koudou (Sakat)
  • Valentin Rosier (Hasta)

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Haber: Beşiktaş kabusu yaşıyor! Mehmet Topal ve Necip Uysal, Antalyaspor maçında sakatlandı - Haberler Spor
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