Beşiktaş kabusu yaşıyor! Mehmet Topal ve Necip Uysal, Antalyaspor maçında sakatlandı

Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Antalyaspor maçında 2 futbolcusunu daha kaybetti. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal ve Mehmet Topal sakatlanarak maça devam edemedi.

PJANIC VE RIDVAN YILMAZ OYUNA DAHİL OLDU

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya Rosier'in sakatlığı sebebiyle sağ bekte başlayan Necip Uysal, mücadelenin 15. dakikasında dizinden sakatlandı ve 6 dakika kendini denedikten sonra yerini Pjanic'e bıraktı. 37. dakikada ise Welinton'un sakatlığı sebebiyle maça ilk 11'de başlayan Mehmet Topal ikili mücadele sırasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Deneyimli futbolcunun yerine oyuna Rıdvan Yılmaz dahil oldu.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK FUTBOLCULAR

Necip Uysal (Sakat)

Mehmet Topal (Sakat)

Domagoj Vida (Sakat)

Welinton Souza (Sakat)

Umut Meraş (Sakat)

Alex Teixeira (Sakat)

Kevin N'Koudou (Sakat)

Valentin Rosier (Hasta)

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