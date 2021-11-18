Beşiktaş'ın yıldızı Larin tarihe geçti! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretine son verdi
2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Kanada, sahasında Meksika'yı 2-1 yendi. Ev sahibinin iki golünü de atan Beşiktaş'ın yıldızı Larin, Kanada'ya 21 yıl sonra Meksika karşısında galibiyeti getirerek tarihe geçti.
Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Kanada'ya Meksika karşısında 2-0'lık galibiyeti getirerek tarihe adını altın harflerle yazdırdı.
2000 YILINDAN BU YANA MEKSİKA'YI YENEMİYORLARDI
Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 52. dakikalarda Cyle Larin attı. 2000 yılından bu yana Meksika'yı yenemeyen Kanada'ya Beşiktaş'ın yıldızı attığı gollerle zaferi getirdi ve 21 yıllık özleme son verdi.
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