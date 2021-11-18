Beşiktaş'ın yıldızı Larin tarihe geçti! Kanada'nın Meksika karşısındaki 21 yıllık hasretine son verdi

Beşiktaş'ın yıldızı Cyle Larin, 2022 Dünya Kupası Elemeleri grup maçında Kanada'ya Meksika karşısında 2-0'lık galibiyeti getirerek tarihe adını altın harflerle yazdırdı.

2000 YILINDAN BU YANA MEKSİKA'YI YENEMİYORLARDI

Kanada'ya galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 52. dakikalarda Cyle Larin attı. 2000 yılından bu yana Meksika'yı yenemeyen Kanada'ya Beşiktaş'ın yıldızı attığı gollerle zaferi getirdi ve 21 yıllık özleme son verdi.

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