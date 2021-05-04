Beşiktaş'ın, Türk Telekom Stadı'nda kupa töreni yapmak istediği iddiası
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Beşiktaş'ın, Türk Telekom Stadı'nda kupa töreni yapmak istediği iddiası

Beşiktaş'ın, Türk Telekom Stadı'nda kupa töreni yapmak istediği iddiası
Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi maç sonrası şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kupayı sarı-kırmızılı takımın sahasında kaldırmak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunacağı iddia edilmişti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada böyle bir başvurunun olmadığı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü, Hatayspor maçının ardından "Galatasaray'ın sahasında kupa kaldırmak istiyorlar" şeklindeki söylemler üzerine açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig 2020-21 sezonunun bitimine üç hafta kala 81 puanla lider konumda bulunan Futbol A Takımımızın, ligin 40. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynayacağı maçın sonunda ortaya çıkacak puan durumuna göre şampiyonluğunu ilan etmesi halinde şampiyonluk kupasını Türk Telekom Stadı'nda kaldırmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunacağımız şeklinde basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

''RAKİBİMİZE SAYGISIZLIK YAPMAYIZ''

Ligin henüz bitmediğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Camiamızın şu anda en büyük beklentisi, başarılı performansıyla haklı bir şekilde ligin zirvesinde yer alan Futbol A Takımımızın bir an evvel şampiyonluğunu ilan ederek milyonlarca sevenini bir kez daha gururlandırmasıdır. 118 yılık şerefli mazimizden aldığımız Beşiktaşlılık duruşumuzun bir gereği olarak hiçbir rakibimize asla saygısızlık yapmayız. Beşiktaşımız şampiyonluğun en büyük adayıdır ancak lig henüz bitmemiştir. Oynanacak üç maçımız daha vardır. Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır."

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Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
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Beşiktaş'ın, Türk Telekom Stadı'nda kupa töreni yapmak istediği iddiası
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Beşiktaş'ın, Galatasaray ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak derbi maç sonrası şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kupayı sarı-kırmızılı takımın sahasında kaldırmak için TFF'ya başvuracağı iddia edildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada böyle bir başvurunun yapılmadığı belirtildi.

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