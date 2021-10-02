Beşiktaş'ın son 3 golü Güven'den geldi - Haberler
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Beşiktaş'ın son 3 golü Güven'den geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Beşiktaş'ın son 3 golü Güven'den geldi

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın, Sivasspor karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olurken, siyah-beyazlı ekibin kaydettiği son 3 golün de altına imzasını attı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın genç oyuncusu Güven Yalçın, Sivasspor karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren isim olurken, siyah-beyazlı ekibin kaydettiği son 3 golün de altına imzasını attı.

Süper Lig'in 8. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken puanını da 17'ye yükseltti. Karşılaşmanın 32. dakikasında Valentin Rosier'nin sağdan yaptığı ortaya voleyle şık bir vuruş yapan Güven Yalçın, takımını öne geçiren isim oldu. Genç futbolcu, skor 1-1'ken 69. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Bu kez Rıdvan Yılmaz'ın soldan yaptığı ortada iyi yükselerek kafayı vuran Güven, skoru 2-1'e getirirken takımına da 3 puanı getiren isim oldu. Geçtiğimiz hafta Altay deplasmanında 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın tek golünü atan Güven Yalçın, böylece siyah-beyazlı ekibin son 3 resmi golünü kaydeden isim oldu.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu - Gökhan Kılınçer/İHA)

Beşiktaş'ın son 3 golü Güven'den geldi

Beşiktaş'ın son 3 golü Güven'den geldi

Beşiktaş'ın son 3 golü Güven'den geldi

Beşiktaş'ın son 3 golü Güven'den geldi

Beşiktaş'ın son 3 golü Güven'den geldi

Beşiktaş'ın son 3 golü Güven'den geldi

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