Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftara ve tekne turuna izin çıkmadı
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Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftara ve tekne turuna izin çıkmadı

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Son iki şampiyonluğunu Boğaz'da tekne turu yaparak kutlayan Beşiktaş'a bu sene izin çıkmadı. İstanbul Valiliği, siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamalarına taraftar almasına ve tekne turuna izin vermedi.

Süper Lig'de tarihi sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kutlamaları taraftarından yoksun yapacak. İstanbul Valiliği'nden siyah-beyazlılara taraftar ve tekne turu için izin çıkmadı.

TEKNE TURUNA İZİN ÇIKMADI

Siyah beyazlılar, 19 Mayıs'ta şampiyonluk kupasını Vodafone Park'ta kaldıracak. NTV'nin haberine göre; İstanbul Valiliği pandemi nedeniyle kutlamalara taraftar alınmayacağını Beşiktaş Kulübü'ne iletti. Siyah beyazlılar son iki şampiyonluğunu boğazda tekne turu yaparak kutlamıştı. Valilik, yine pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.

Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftara ve tekne turuna izin çıkmadı
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