Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında taraftara ve tekne turuna izin çıkmadı

Son iki şampiyonluğunu Boğaz'da tekne turu yaparak kutlayan Beşiktaş'a bu sene izin çıkmadı. İstanbul Valiliği, siyah-beyazlıların şampiyonluk kutlamalarına taraftar almasına ve tekne turuna izin vermedi.

Süper Lig'de tarihi sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kutlamaları taraftarından yoksun yapacak. İstanbul Valiliği'nden siyah-beyazlılara taraftar ve tekne turu için izin çıkmadı.

TEKNE TURUNA İZİN ÇIKMADI

Siyah beyazlılar, 19 Mayıs'ta şampiyonluk kupasını Vodafone Park'ta kaldıracak. NTV'nin haberine göre; İstanbul Valiliği pandemi nedeniyle kutlamalara taraftar alınmayacağını Beşiktaş Kulübü'ne iletti. Siyah beyazlılar son iki şampiyonluğunu boğazda tekne turu yaparak kutlamıştı. Valilik, yine pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.