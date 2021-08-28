Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Kara Kartal açılışı Vodafone Park'ta yapacak
Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu. Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax'la karşılaşacak siyah-beyazlılar ilk maçını 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Alman ekibiyle oynayacak.
Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu.
İLK RAKİP BORUSSIA DORTMUND
Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:
15 Eylül Çarşamba/ 19.45: Beşiktaş - B. Dortmund (Vodafone Park)
28 Eylül Salı/ 19.45: Ajax - Beşiktaş (Johan Cruyff Arena)
19 Ekim Salı/ 19.45: Beşiktaş - Sporting CP (Vodafone Park)
3 Kasım Çarşamba/ 23.00: Sporting CP - Beşiktaş (Jose Alvalade)
24 Kasım Çarşamba/ 20.45: Beşiktaş - Ajax (Vodafone Park)
7 Aralık Salı/ 23.00: B. Dortmund - Beşiktaş (Signal Iduna Park)