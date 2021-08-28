Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Kara Kartal açılışı Vodafone Park'ta yapacak
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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Kara Kartal açılışı Vodafone Park'ta yapacak

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Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu. Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax'la karşılaşacak siyah-beyazlılar ilk maçını 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Alman ekibiyle oynayacak.

Beşiktaş'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Sporting CP, B. Dortmund ve Ajax ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

İLK RAKİP BORUSSIA DORTMUND

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda, C grubunda Portekiz'den Sporting CP, Almanya'dan B. Dortmund ve Hollanda'dan Ajax ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

15 Eylül Çarşamba/ 19.45: Beşiktaş - B. Dortmund (Vodafone Park)

28 Eylül Salı/ 19.45: Ajax - Beşiktaş (Johan Cruyff Arena)

19 Ekim Salı/ 19.45: Beşiktaş - Sporting CP (Vodafone Park)

3 Kasım Çarşamba/ 23.00: Sporting CP - Beşiktaş (Jose Alvalade)

24 Kasım Çarşamba/ 20.45: Beşiktaş - Ajax (Vodafone Park)

7 Aralık Salı/ 23.00: B. Dortmund - Beşiktaş (Signal Iduna Park)

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Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Kara Kartal açılışı Vodafone Park'ta yapacak - Haberler Spor
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