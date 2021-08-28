Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu! Kara Kartal açılışı Vodafone Park'ta yapacak

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele edecek Beşiktaş'ın maç fikstürü belli oldu. Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax'la karşılaşacak siyah-beyazlılar ilk maçını 15 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Alman ekibiyle oynayacak.