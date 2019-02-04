Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Ricardo Quaresma'nın Yeni Adresini Canlı Yayında Açıkladı
Ünlü televizyon sunucusu Ersin Düzen, "Tesadüf eseri Quaresma ile bir kafede karşılaştım. Bana Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi." dedi. Düzen ayrıca Quaresma'nın menajerinin Suudi Arabistan'da olduğunu belirtti.
Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Ricardo Quaresma için flaş bir iddia ortaya atıldı. TRT Spor canlı yayınında konu hakkında konuşan Ersin Düzen, Ricardo Quaresma ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.
"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILACAĞINI SÖYLEDİ"
Ersin Düzen, "Quaresma ile bir kafede karşılaştım. Bana Beşiktaş'tan ayrılacağını söyledi. 'Porto mu?' diye sordum, 'hayır' dedi. Kafede benden önce arkadaşları varmış, onlara da ayrılacağını söylemiş. Quaresma'nın menajeri şu anda Suudi Arabistan'da." ifadelerini kullandı.
Ricardo Quaresma'nın ayrıca Çin ve ABD'den birkaç takımla görüşmelerde bulunduğu iddia ediliyordu.
(Sporx)
YORUMLAR (11)
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gerizekallıCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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çok kötüCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nede olsa canımsınCevap Yaz Yayından Kaldır
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FB GELEN DÖKÜNTÜLERİ DE ARAPLARA SATSALAR YA.....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bonservis getir nereye gidersen git yok öyle beleşe gitmek kendinize gelince cuval dolusu para kulube gelince serbest bırakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır