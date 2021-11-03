Beşiktaş maçı saat kaçta? 3 Kasım Çarşamba Şampiyonlar Ligi Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlıyor?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Şampiyonlar Ligi heyecanı kısa bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 4. maçlarının oynanmayan müsabakaları oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ın maçı da bugün olacak. Peki Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı hakemi kim? Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın maçı bugün 3 Kasım Çarşamba saat 23:00 'da yani akşam saat 11'de başlayacaktır. Maç Exxen TV platformunda olacak.

SPORTİNG LİSBON - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sporting Lisbon - Beşiktaş maçı 3 Kasım Çarşamba günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

SPORTİNG LİSBON - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Sporting Lisbon - Beşiktaş maçını Exxen TV üzerinden izleyebilirsiniz.

SPORTİNG LİSBON - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Madrid'da, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.

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