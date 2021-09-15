Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece - Haberler Spor
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Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam ilk sınavını Dortmund'a karşı veriyor. 175 TL'den satışa çıkan en ucuz biletlerden 10 milyon TL'nin üstünde hasılat elde edildi. Bu akşam bir de galibiyet gelirse, kasaya 40 milyon TL civarında para girecek.

Beşiktaş'ı bu akşam Vodafone Park'ta yaklaşık 20 bin civarında taraftarı destekleyecek. Beşiktaşlılar, bu maçın biletlerine büyük ilgi gösterdi. 175 TL ve 1600 TL arasındaki biletler adeta kapış kapış satıldı.

Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece

HASILAT 40'A ÇIKABİLİR

Ajansspor'un haberine göre 10 milyon TL'den fazla bilet geliri elde eden Beşiktaş, bir de galibiyet alırsa hasılatını 40 milyon TL'ye yükseltecek. Bu gelirin bir kısmı prim olarak futbolculara dağıtılacak.

Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece
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