Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson'a ırkçı saldırı
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Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson'a ırkçı saldırı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson'a ırkçı saldırı

Alanyaspor maçında 3 gole de katkı yapan Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson için maç sonrasında sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunuldu. Beşiktaş İletişim ve Medya Sorumlusu Erol Kaynar, Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunanlar hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta, bu maçın kahramanlarından birisi olan 39 yaşındaki futbolcu Atiba Hutchinson, maçın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Ancak futbolcu için iyi yorumlarda bulunanların dışında ırkçı ifadeler kullananlar da oldu. Sosyal medyadan Kanadalı futbolcu için yapılan ırkçı yorumlara Beşiktaş sessiz kalmadı.

"İNSAN MÜSVEDDESİ"

Beşiktaş İletişim ve Medya Sorumlusu Erol Kaynar, attığı bir tweet ile Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunanlar hakkında hukuki işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Erol Kaynar, böyle ırkçı yorumlar yapanlar için "Sosyal medyada Atiba'ya ve ailesine ırkçı saldırıda bulunan insan müsveddesi hakkında hukuki işlemler başlatılmıştır. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız! Ve asla peşini bırakmayacağız, kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" şeklinde sert sözler sarf etti.

Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson'a ırkçı saldırı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 16:48:01. #1.15#
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