Beşiktaş'ın İstediği Ospina, İtalyan Devi Napoli'ye Transfer Oldu

Uzun süre Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Arsenal'in Kolombiyalı kalecisi David Ospina, Napoli ile sözleşme imzaladı.

Serie A ekiplerinden Napoli, Ospina ile sezon sonuna kadar kiralık anlaştıklarını açıkladı.

Napoli, sezon öncesi kaleye Alex Meret'i transfer etmiş ancak genç kalecinin kolunun kırılması nedeniyle kısa vade için kaleci arayışına girmişlerdi.

İNGİLİZLER, BEŞİKTAŞ DEMİŞTİ...

Beşiktaş ise Fabri'nin ayrılığının ardından Ospina ile yakından ilgilenmişti. İngiliz basını Beşiktaş'ın Ospina ile anlaştığını iddia etmiş ancak transfer sonlanmamıştı.